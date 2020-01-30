Похоже на очередную "схему": эксперт указал на опасные моменты введения накопительных пенсий

Украина

Несмотря на все преимущества накопительной пенсионной системы, тот ее вариант, который предлагает внедрить правительство, может обернуться крупными неприятностями для украинцев.

Причина — в том, что он не гарантирует сохранение накоплений, предназначенных для выплаты пенсий.

Такое мнение высказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун, передает «Апостроф».

«Гарантии государства [заключаются в том, что] она формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил — в этом я вижу гарантии государства. А так — лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России (в 2014 году пенсионные накопления россиян были заморожены, — ред.)», — пояснил Колбун.

Также специалист добавил, что считает правильной идею долевого участия работников и работодателей в уплате взносов в накопительной пенсионной системе, как это предусматривает соответствующий законопроект. Но то, как это планируется делать, его абсолютно не устраивает.

Например, не совсем понятно, для чего создавать, по сути, дублирующую структуру (Пенсионное казначейство) по аккумулированию этих платежей. В связи с этим он не исключил, что здесь намечается очередная коррупционная схема, на которой кто-то сможет хорошо заработать.

Напомним, что в случае запуска в Украине второго уровня пенсионной системы, который анонсировали в партии «Слуга народа» (законопроекте № 2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении»), накопительные пенсионные взносы станут обязательными для всех украинцев до достижения ими пенсионного возраста. Также на паритетных началах к уплате пенсионных взносов планируется привлекать работодателей.

Документом предусмотрено, что работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере 1% от заработной платы. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Кроме того, работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Средства накопительной системы будут считаться собственностью участников системы, а в случае смерти лица право собственности на пенсионные сбережения переходят к его наследникам. Хранение активов Пенсионного казначейства будет осуществляться банками-хранителями, допущенными к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

Участник системы должен выбрать пенсионный портфель (консервативный, сбалансированный или динамический) авторизированной компании по управлению активами Пенсионного казначейства или уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Свой выбор участник системы осуществляет в электронном кабинете участника системы на сайте Центрального администратора или подает заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», при введении накопительноей пенсионной системы ее участники будут иметь право на получение средства пенсионных накоплений единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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