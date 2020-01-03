В МИДе упразднили отдел противодействия российской агрессии, — блогер

Украина

В МИД Украины утвердили новую организационную структуру, в которой ликвидировали отдел противодействия угрозам со стороны России. Документ подписал министр Вадим Пристайко. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил политический эксперт, кандидат юридических наук, юрист-международник Андрей Смолий.

«Угрозы РФ нет. Это вписывается в общую новую политику власти Зеленского. РФ — друг, партнер, мир, дружба, уступки и «просто перестать стрелять», — пишет эксперт.

По его словам, все, что касается противодействия России массово ликвидируется. Люди, которые могли бы четко и единодушно сказать свое слово против России, устраняются с должностей.

Юрист считает, что Украина уверенно движется в сторону агрессора.

«Разворот на 180 градусов уже настолько очевиден, что не увидеть ее только откровенно ангажированный человек», — пишет Смолий, уточняя, что «из повестки дня исчезли слова о победе, об агрессоре, о войне, об ответственности за агрессию».

Особенно Смолия возмутило то, что Зеленский поздравил Путина с Новым годом и обращение президента к украинцам.

«Они поздравляют друг друга с Новым годом, они „решают“ судьбу „Беркута“ и террористов, они не видят разницы между названиями улиц и национальной идеей. Далее вопрос: они видят вообще себя в Украине? Существует ли для них такое государство? Или это только территория для зарабатывания денег на „папиках“ и „кварталах“?», — спрашивает эксперт.

Как писали «ФАКТЫ» новогоднее поздравление Зеленского к гражданам Украины уже потроллили не только в прозе, но и в стихах.

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