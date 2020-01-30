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Страничку Елены Зеленской в Facebook восстановили, но не полностью
Страничку Елены Зеленской в Facebook, которая была удалена, восстановили, однако пост, касающийся работы «Мистецького арсеналу», где супруга президента сменила в Совете по вопросам его развития жену пятого главы государства Петра Порошенко Марину, восстановлен не был.
Теперь на страничке есть единственная запись, датированная 27 января, когда аккаунт был создан.
А вот этот пост восстановлен не был.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сразу же после создания странички, Елена Зеленская попала по шквал критики — под ее постом интернет-пользователи оставляли жесткие комментарии относительно «Квартала 95», работы «Мистецького арсенала» и туристических поездок президентской четы.
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