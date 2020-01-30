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Крымские «чиновницы» в мехах подарили блокадникам по батону: сеть разгневала эта выходка (фото)
В оккупированном Крыму местные чиновницы «поздравили» переживших во время Второй мировой войны блокаду Лениграда пенсионеров хлебом. Напомним, что Евросоюз расширил санкции в отношении ответственных за проведение незаконных российских выборов на полуострове.
«Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам батон. Сдобным белым хлебом керченских стариков поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда», — пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым, разместившая соответствующий фоторепортаж.
А «Крымский бандеровец» уточняет: «В издевательстве над керченскими стариками приняли участие, цитата, «председатель горсовета Мая Хужина, ее зам Лариса Щербула, начальник орготдела аппарата горсовета Диана Ушакова и депутат парламента Крыма Ирина Черненко».
Под этими постами комментаторы оставили немало нелестных высказываний, адресованных чиновницам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированный Крым перебралась жена сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. Теперь Людмила Янукович живет в особняке площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное.
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