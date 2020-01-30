Сенцов подсказал Зеленскому, как победить Путина

Украина

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов в очередной раз предостерег президента Украины Владимира Зеленского от каких-либо договоренностей с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

При этом режиссер признал, что Украина не может победить объективно военным путем, и «перебить» экономически.

«Можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с крепостью, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и нужно только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить. Удержавшись, мы победим. Эта орда схлынет рано или поздно», — убежден Сенцов.

По его словам, он поддерживает намерения президента Зеленского по освобождению пленных, и выполнению Минских соглашений, «если он сможет реально это сделать и это может привести к прекращению огня».

«Но дальнейшие шаги — я не верю в их возможность и необходимость. Я не верю в то, что Путин даст нам интегрировать Донбасс сейчас. Он не выведет свои войска, он не заберет своих сепаратистов, он не отдаст контроль над границей», — прогнозирует бывший узник.

Напомним, ранее Сенцов назвал страну, на которую должна равняться воюющая с Путиным Украина.

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