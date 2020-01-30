- 10:56 «Шахтер» завершил сбор в Турции минимальной победой
- 10:53 Кровавое ДТП в Харькове: Верховный Суд рассмотрит жалобы на приговор Зайцевой и Дронова
- 10:50 Криштиану Роналду установил исторический рекорд в Instagram
- 10:47 Коронавирус в Китае: появились обнадеживающие данные о новых случаях заболевания
- 10:43 Настя Каменских в купальнике уединилась в Мексике
- 10:30 Сенцов подсказал Зеленскому, как победить Путина
- 10:29 Крымские «чиновницы» в мехах подарили блокадникам по батону: сеть разгневала эта выходка
- 10:09 «Ударилась в церковь»: подруга рассказала о переживаниях Степаненко из-за Петросяна
- 10:01 В Тернополе собака искусала 9-летнего мальчика: выяснились детали страшного происшествия
- 09:58 "Посмотрите на этих русских парней": известная американская ведущая попала в скандал из-за ансамбля Вирского
- 09:51 Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря
- 09:36 Страничку Елены Зеленской в Facebook восстановили, но не полностью
Настя Каменских в купальнике уединилась в Мексике (фото)
Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом устроили романтический отпуск на берегу океана в Мексике, продолжает делиться жаркими фото. На своей странице в Instagram красотка опубликовала новые горячие снимки в купальнике, демонстрируя свою сочную фигуру.
«Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее», — поделилась секретом красоты и гармонии Настя.
Даже на отдыхе Каменских тщательно следит за своей фигурой, придерживается здорового питания и не пропускает тренировок. Особенно Насте нравится заниматься на свежем воздухе.
«Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом — это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!», — рассказала Каменских.
Она и Потапа приучила к спорту. Поклонники даже распереживались из-за последних фото, на которых звездные супруги выглядят очень худыми.
Напомним, Потап и Настя Каменских стали тренерами вокального шоу «Голос країни».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..