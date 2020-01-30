Настя Каменских в купальнике уединилась в Мексике (фото)

Шоу-бизнес

Певица Настя Каменских, которая вместе с мужем Потапом устроили романтический отпуск на берегу океана в Мексике, продолжает делиться жаркими фото. На своей странице в Instagram красотка опубликовала новые горячие снимки в купальнике, демонстрируя свою сочную фигуру.

«Для меня очень важно иногда побыть в уединении. Такого рода остановки мне помогают упорядочить мысли, анализировать происходящее и ставить цели на будущее», — поделилась секретом красоты и гармонии Настя.

Даже на отдыхе Каменских тщательно следит за своей фигурой, придерживается здорового питания и не пропускает тренировок. Особенно Насте нравится заниматься на свежем воздухе.

«Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом — это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!», — рассказала Каменских.

Она и Потапа приучила к спорту. Поклонники даже распереживались из-за последних фото, на которых звездные супруги выглядят очень худыми.

Напомним, Потап и Настя Каменских стали тренерами вокального шоу «Голос країни».

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