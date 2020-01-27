Шоу-бизнес

Признание Дана Балана и откровения Тины Кароль: что произошло во втором эфире «Голосу країни-10»

Состоялся второй эфир слепых прослушиваний популярного вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Продюсеры обещают, что юбилейный сезон проекта станет самым ярким по составу участников. В очередном этапе на сцену вышли: бэк-вокалистка MONATIK, воспитанник детского дома, звезда сериала, таксист из Алматы и многие другие самородки. Чтобы бороться за сильнейших исполнителей Тине Кароль и Дану Балану даже пришлось образовать коалицию против Потапа и Насти Каменских.

— Наш судейский состав напоминает мне сериал «Друзья», — радостно сказал, открывая прослушивания, Дан Балан.

Первым на сцену проекта вышел 33-летний Сергей Асафатов из Винницы.

— Идите к своей мечте несмотря ни на что, — сказал Сергей.

Сергей исполнил легендарный хит группы «Бумбокс» — «Вахтерам». Парень воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом.

— Много существует стереотипов, что людям из детских домов труднее достичь чего-то в жизни. — признался Сергей. — Поэтому я пришел на «Голос країни», чтобы доказать на собственном примере, что все на самом деле возможно. Верьте в свои мечты и идите к цели, несмотря ни на что.

На первых же нотах свои кресла развернули Потап и Настя Каменских. Настя сразу узнала в Сергее участника своей команды их «Х-фактора-9».

Развернулись к вокалисту Дима Монатик и Тина Кароль.

— Моя команда для тех, кто хочет найти свой путь, — сказала Тина.

— А где Тина, там и я, — неожиданно признал Дан Балан. — Выбирай «белую королеву»!

Но Сергей выбрал команду Димы Монатика.

16-летняя Карина Балашова из Днепра уверена, что она очень похожа на Настю Каменских.

Зажигательным исполнением хита «I like it» девушка сразу развернула кресла Потапа и Насти Каменских, Дана Балана.

— За смелость, молодость и юность, спасибо тебе, — сказал Потап. — А еще за кудряшки.

— Ты чувствуешь меня в своей команде? — неожиданно спросил Карину Дан Балан.

Но девушка решила не поддаваться на уговоры Балана и выбрала команду Потапа и Насти.

В ожидании следующего героя, Настя пригласила всех судей к ним с Потапом в гости.

— Я так прекрасно готовлю! — воскликнула Настя. — Мы соберемся в воскресенье и будем смотреть «Голос».

52-летний Алекс Фесяк приехал на проект из Канады. Украинским песням его научили родители.

— Дар моих родителей, наконец, вернется на родную землю, — сказал Алекс.

Но исполнение «Червоной Рути» так и не смогло развернуть тренерские кресла.

За воплощением своей большой мечты приехал на шоу и 29-летний Ерлан Баибазаров из Алматы (Казахстан). Парень работает таксистом и при этом обладает мощным вокалом.

— Никогда не мог бы подумать, что стану певцом, — признался Ерлан. — Как-то в караоке я спел песню, и все аплодировали мне так сильно. С того момента я понял, что хочу быть профессиональным вокалистом.

Для слепых прослушиваний он выбрал песню «Feel it still». Необычный тембр Ерлана развернул кресла Тины Кароль, Потапа и Насти, Димы Монатика.

— То, что вы делаете — потрясающе! — сказал Дима.

— Я не повернулся и сожалею, — признал Дан.

— Вижу, что ты пришел на проект не просто так, — откровенничала с Ерланом Тина. — Раскрой свою душу и сердце.

Вдохновленная выступлением Ерлана, Тина предложила выйти на сцену всем тренерам и устроить импровизацию.

— Выбери Тину ради меня, — шепнул на ухо Ерлану Дан Балан.

Но Ерлан выбрал команду Потапа и Насти.

Кристина Карабанова вышла на сцену «Голоса» с песней легендарной Эми Уайнхауз и сразу развернула кресла Дана Балана, Потапа и Насти.

— Я просто в шоке, — сказала девушка.

— Смотрю и вижу рок-звезду, — воскликнул Балан.

— Я — твоя фанатка! — призналась Настя.

— Мне хочется всем подарить флюиды своей любви, — сказала девушка. — Но, думаю, мне Дракула ближе.

Кристина выбрала команду Дана Балана.

24-летний Марко Квитка из Краматорска — бэк-вокалист известного певца Константина. Четыре года он мечтал попасть на проект.

— Я хочу в будущем стать такими же звездами, как тренеры, — сказал Марко.

Марку удалось развернуть все тренерские кресла. Это растрогало парня до слез.

— Я в шоке, — сказал Марк. — У меня все трусится.

— Такие голоса должны звучать в победных песнях, — признала Тина.

Марк выбрал команду Димы Монатика.

27-летняя Ольга Старушкевич приехала на проект из Львова. Девушка работает фитнес-тренером, но мечтает о сцене. Песня «Свята» так и не смогла развернуть тренерские кресла. Зал скандировал «Молодец», а Ольга не могла сдержать слез.

— Я жалею, что не повернулся, — признался Монатик. — Приходите к нам еще!

На сцену вышла бэк-вокалистка MONATIK — 25-летняя Лида Ли. Девушка уже участвовала в «Голосі країни-4», однако перед самыми прямыми эфирами проиграла Ане Корсун, которая известна под именем MARUV.

На сильный голос Лиды не развернул свое кресло лишь один Дан Балан.

— Это неожиданность, но я рад, что ты пришла, — сказал Монатик. — Твой вокал я узнаю из миллионов.

Дима вышел на сцену и вместе с Лидой спел их совместный хит «Добеги».

— Этот человек меня максимально раскроет, — сказала Лида и выбрала команду Димы Монатика.

— Мои родители трепетно относятся к тому, что я делаю, — рассказала «ФАКТАМ» Лида Ли. — Они те люди, которые переживают со мной каждый мой шаг. Они интересуются всем. Конечно не все так просто. Папа не сразу принял мой выбор и профессию, но спустя все те года, он понял, что я нахожусь на своем месте. Поэтому я благодарна родителям за то, что они всегда при любой ситуации подставят сильное плечо и поддержат. Это очень важно. Я знаю, что есть много участников, которых не поддерживают родители, тем самым, тушат их творчество. Это хуже всего, когда человеку не дают раскрыться и не верят в его талант.

24-летний Егор Шагаков — артист из Харькова.

— Я пришел на проект, чтобы, наконец, помочь Потапу победить, — уверенно сказал Егор.

Хит Потапа «China» сразу развернул кресло ПТП и Насти Каменских.

— У вас очень классный стиль, — признала Тина Кароль.

— Хорошую песню ты выбрал, — сказал Потап, приглашая участника в свою команду.

36-летняя Ольга Воронина — солистка Днепропетровской филармонии. На проекте ее поддерживала 18-летняя дочь.

Никто из тренеров не развернул свои кресла.

— В следующий раз мы придем на эту сцену вдвоем с дочерью, — пообещала Ольга.

23-летний Сергей Клейнис приехал на «Голос» из Каменец-Подольского.

— Пришло время попробовать свои силы на «Голосе», — сказал Сергей.

Свое кресло развернул Дан Балан, а затем вышел к участнику, чтобы вместе исполнить свой хит «Allegro Ventigo».

На кастинг «Голоса» пришла и 28-летняя актриса, исполнительница главной роли в сериале «Папик» Дарья Петрожицкая.

Дарья никогда профессионально не занималась вокалом, не знает ни одной ноты, но поет с самого детства. После съемок в сериале, где по сценарию ее героине удалось развернуть тренерские кресла и пройти в следующие этапы, актриса решила и самой выйти на большую сцену.

Исполнение песни «Голубка» развернуло кресло Тины Кароль.

— Ты волшебно улыбаешься, — сказал Дан Балан.

— Я рада, что ты будешь в моей команде, — призналась Тина Кароль. — Не все было идеально, но ты просто переволновалась.

— Я мечтала сделать подобный шаг в своей жизни, — призналась «ФАКТАМ» Дарья Петрожицкая. — Мне хотелось пережить момент ожидания, повернется ли ко мне кто-нибудь из судей. И это было страшно. Просто в сериале судьи нажимали кнопки, потому что так прописано в сценарии, а здесь все было по-настоящему. Я мечтала попасть в команду к Монатику или Тине Кароль. Мне нравится их творчество, и кажется, что это люди, которые душой мне подходят. И моя мечта сбылась — я у Тины Кароль!

Все выступления первого эфира смотрите на «ФАКТАХ». Напомним, в первом эфире разгорелся настоящий скандал из-за участницы из России — бывшей солистки группы «Ленинград» Василисы Старшовой. Как оказалось, в 2016 году (после захвата Крыма войсками РФ. — Ред.) певица незаконно посещала украинский полуостров, чем нарушила правила пересечения границы с Украиной. После скандала Василиса публично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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