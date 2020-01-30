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Потеплеет до +12: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В пятницу, 31 января, атмосферный фронт принесет дожди и мокрый снег в западные регионы страны, а также в Винницкую, Житомирскую и Киевскую области.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, к вечеру 31 января осадки доберутся до Одесской и Черкасской областей, а также до Кропивницкого и близлежащих районов.
«Все, что не попадает в этот список — без существенных осадков», — обнадежила синоптик.
По прогнозам Натальи Диденко, ветер в пятницу будет юго-западный, порывистый, сильный. Температура воздуха в течение дня — до + 1 + 5 градусов, на юге — до + 4 + 9 градусов.
В Киеве 31 января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов.
«1−2 февраля в Украине, хотя и будет преобладать сырая погода, но потеплеет. На западе, к примеру, до + 7 + 10 градусов, а на юге — до +12 градусов», — сообщает синоптик и анонсирует похолодание на следующей неделе: «Температурные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезные морозы маловероятны. Нынешняя зима держит фасон».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сложные погодные условия в Украине стали причиной отсутствия электричества почти в 400 населенных пунктах, половина из которых находится в Полтавской области.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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