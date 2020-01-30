Происшествия

Непогода в Украине оставила без света сотни населенных пунктов в восьми областях

Резкое осложнение погодных условий в Украине (осадки и порывы ветра) привело к обесточиванию 397 населенных пунктов в 8 областях.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, больше всего пострадала Полтавская область, где без электричества остался 201 населенный пункт.

Кроме того, в Черниговской области насчитали 88 пострадавших сел и поселков, в Сумской — 72, Кировоградской — 10, Донецкой — 10, Черкасской — 8, Днепропетровской — 6, в Запорожской области — 2.

В Луганской области сильные порывы ветра привели к обесточиванию трех насосных станций, из-за чего без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов. Котельные, к счастью, работают в штатном режиме.

Напомним, синоптики ожидают, что снежная и ветреная погода в Украине продлится как минимум до конца января.



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