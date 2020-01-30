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Мокрый снег и дождь: синоптики огорчили прогнозом на конец января

7:21 30 января 2020 59
Мокрый снег и дождь: синоптики огорчили прогнозом на конец января
Инф. «ФАКТОВ»

Погоду в Украине в четверг, 30 января, продолжит определять ответвление балтийского циклона Lolita, атмосферные фронты «организуют» дожди и мокрый снег.

По данным Украинского Гидрометцентра, снежить будет практически по всей территории Украины, за исключением юга и востока. Средняя дневная температура воздуха составит 1−3 градуса тепла, при этом в Николаевской области ожидается 6−8 градусов выше нуля.

Наиболее интенсивных осадков в виде снега следует ждать жителям Черниговской и Сумской областях, в Киеве также возможен снег, однако его интенсивность будет невелика.

В последний день января осадки не прекратятся, однако немного потеплеет — до 2−4 градусов выше нуля днем, поэтому снег будет идти в основном мокрый. Исключение составят южные и восточные регионы. Скорость ветра составит около 10 метров в секунду. Днем в восточных регионах температура плюс 1 градус, а в южных — до плюс 8.

В Киеве ожидается мокрый снег, причем как днем, так и ночью. Будет дуть юго-западный ветер, 7−12 метров в секунду.

В первый день февраля, снег в Украине не ожидается за исключением Киева, Черниговской, Харьковской и Сумской областей. На западе и востоке страны он перейдет в дождь, а в центре сохранится малооблачная погода без осадков. Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в статье «ФАКТОВ».

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал сильные морозы в Украине уже по окончании календарной зимы. По его расчетам, они могут продержаться до середины марта.

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