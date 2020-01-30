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Происшествия

В Сумах маршрутка с пассажирами влетела в столб: много пострадавших (фото)

11:20 30 января 2020 188
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Осложнение погодных условий привело к масштабному ДТП в Сумах. Там на перекрестке улиц Ремесленников и Курской маршрутный автобус № 51 въехал в электроопору.

Согласно первым выводам полиции, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Сумы-Кровное», не справился с управлением на заснеженной трассе. В результате пострадали не менее 10 пассажиров, а транспортное средство, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Автобус восстановлению не подлежит

На месте инцидента работают полиция и медики. Решается вопрос о квалификации ЧП.

Напомним, в четверг, 30 января, в Сумской области сохранятся сложные погодные условия — там прогнозируются интенсивные осадки в виде снега.

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