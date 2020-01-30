Крушение самолета МАУ: Рябошапка раскритиковал Иран из-за отсутствия должной реакции

Украина

В Украине разочарованы реакцией властей Ирана на запросы украинской стороны, касающиеся расследования обстоятельств крушения «Боинга» МАУ под Тегераном.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. «Несколько раз мы обращались с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству. Также я обращался письменно к генеральному прокурору Ирана. Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета», — отметил он, посетовав, что ответы на все эти вопросы не получены. «Пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть», — добавил генпрокурор.

По его словам, все еще нет международной следственной группы, но проект соглашения о ее создании уже подготовлен: «Мы передали его посольствам нескольких стран, в том числе Ирана, чтобы иметь возможность работать в рамках следственной группы». Руслан Рябошапка не исключил, что такая группа может быть создана «в ближайшее время»: «В течение недели-двух будем иметь результат».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева дал разрешение следователю СБУ на доступ к телефонным переговорам пилотов и бортпроводника сбитого иранскими силами ПВО «Боинга», а также к данным одной из пассажирок. Следствие интересует достаточно длительный временной промежуток — с 2015 по 2020 годы.



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