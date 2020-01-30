Крушение самолета МАУ в Иране: СБУ получила доступ к телефонным разговорам погибших украинцев

Украина

В СБУ заподозрили, что кто-то из погибших на борту «Боинга» МАУ, сбитого иранской ПВО, мог говорить по телефону с людьми, вероятно, причастными к трагедии в Тегеране.

Шевченковский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, разрешил доступ к информации о телефонных разговорах нескольких жертв авиакатастрофы. Речь идет о пилотах, бортпроводнике и пассажире — на борту авиалайнера летели две гражданки Украины, а также девять членов экипажа.

«Не исключено, что незадолго до смерти на борту самолета, или же в другой промежуток времени, но не ранее 15.01.2015, указанные лица, используя принадлежащие им номера мобильных телефонов, могли общаться с лицами, которые потенциально причастны к совершению преступлений, расследуемых, или которым могут быть известны факты и обстоятельства, которые исследуются в рамках производства», — указывалось в ходатайстве.

Суд разрешил сотрудникам СБУ до 20 февраля 2020 года получить доступ к информации, в частности, датам, времени и продолжительности телефонных разговоров в период с 15.01.2015 по 08.01.2020 . Судебное постановление обжалованию не подлежит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Иране заявили, что «черные ящики» с «Боинга» МАУ не покинут территории страны и будут расшифровываться иранскими специалистами.

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