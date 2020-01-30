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Умер первый министр юстиции Украины
В четверг, 30 января, на 83-м году жизни умер первый министр юстиции независимой Украины Виталий Бойко, возглавлявший министерство с 1990 по 1992 год. Напомним, что осенью 2019 года в катастрофе погиб министр аграрной политики (2016−2018 гг.) Тарас Кутовой.
О смерти Виталия Бойко сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на судью ВСУ Галину Каныгину.
Сообщается, что Виталий Федорович Бойко с 1994 по 2002 год был председателем Верховного Суда Украины (1994−2002), судьей Международного арбитражного суда при Торгово-Промышленной Палате Украины и Молдовы, имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посла — он возглавлял украинское диппредставительство в Молдове в 1993 году. В 2009 году был избран Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Материал о том, кто из известных людей умер в 2019 году, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото «Судебно-юридической газеты».
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