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Украина

Умер первый министр юстиции Украины

13:23 30 января 2020 166
Виталий Бойко
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 января, на 83-м году жизни умер первый министр юстиции независимой Украины Виталий Бойко, возглавлявший министерство с 1990 по 1992 год. Напомним, что осенью 2019 года в катастрофе погиб министр аграрной политики (2016−2018 гг.) Тарас Кутовой.

О смерти Виталия Бойко сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на судью ВСУ Галину Каныгину.

Сообщается, что Виталий Федорович Бойко с 1994 по 2002 год был председателем Верховного Суда Украины (1994−2002), судьей Международного арбитражного суда при Торгово-Промышленной Палате Украины и Молдовы, имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посла — он возглавлял украинское диппредставительство в Молдове в 1993 году. В 2009 году был избран Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Материал о том, кто из известных людей умер в 2019 году, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото «Судебно-юридической газеты».

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