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Общество и люди

Тарас Кутовой погиб на Полтавщине: что известно о бывшем министре агрополитики

23:20 21 октября 2019 155
кутовой
Инф. «ФАКТОВ»

В авиакатастрофе в Полтавской области при крушении вертолета погиб Тарас Кутовой — известный политик и бизнесмен, бывший депутат, министр аграрной политики в 2016—2018 годах. Кутовому было 43 года.

Кутовой получил три высших образования: юридическое в Национальной академии СБУ (1997 год), экономическое в КНЭУ им. Гетьмана (1998) и диплом MBA в Международном институте менеджмента. Там же защитил кандидатскую и стал кандидатом экономических наук.

Около десяти лет Кутовой занимался аудиторской деятельностью, инвестиционными проектами. В 2007 году был признан лучшим украинским финдиректором по версии Международного института Адама Смита, а в 2008-м вошел в топ-10 лучших финансистов в рейтинге журнала «Компаньон».

В 2012 году Кутовой был избран в парламент от округа № 151 (Полтавская область). В Раде вошел в комитет по вопросам агрополитики и в комиссию по приватизации. В 2014 году был переизбран в ВР по тому же округу и стал главой аграрного комитета.

В 2016 году Кутовой перешел работать в Кабмин и занял пост министра аграрной политики. В Кабмине получал наименьшую зарплату. Весной 2018 года возглавил рейтинг самых эффективных европейских министров АПК и тогда же подал в отставку. Официально Кутовой объявил, что хочет заниматься бизнесом и привлечением инвестиций, но звучала и версия о конфликте с главой правительства. Сам экс-министр призвал не искать тайных смыслов в его решении. В ноябре 2018 года парламент уволил Кутового с министерской должности.

Воспитывал дочь Соломию и сына Виктора.

21 октября Кутовой разбился при крушении вертолета, когда летел из Киева в Полтавскую область. Официально причины авиакатастрофы пока еще не названы.

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