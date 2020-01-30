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Украина

ЕСПЧ принял важное решение по экстрадиции Цемаха в Нидерланды

14:08 30 января 2020 70
Владимир Цемах
Инф. «ФАКТОВ»

Запрос на защиту от экстрадиции в Нидерланды жителя оккупированной части Донбасса Владимира Цемаха, которого подозревают в причастности к катастрофе Boeing МН17, отклонил Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Aviation Explorer.

«В ноябре ЕСПЧ отклонил запрос истца на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить его экстрадицию в Нидерланды», — заявил представитель суда.

Пресс-служба ЕСПЧ проинформировала, что 25 декабря 2019 года суд повторно сообщил об отказе одобрить подобную обеспечительную меру.

«Кроме того, в настоящее время не установлена дата рассмотрения приемлемости заявления», — добавил представитель суда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший командир боевиков Игорь Гиркин допустил, что власти РФ могут выдать его Нидерландам.

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