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Дело МН17: террорист Гиркин устроил истерику из-за возможной выдачи его Нидерландам
Российский террорист и бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков признал, что у следователей по делу сбитого над Донбассом малазийского «Боинга» есть запись его телефонного разговора летом 2014 года с тогдашним «премьер-министром» «республики» Александром Бородаем.
Следственная группа, занимающаяся делом об авиакатастрофе «Боинга» сбитого из российского «Бука» летом 2014, заявила, что поставки оружия боевикам и их действия контролировала Россия.
Реакцию на обнародование записи Гиркин опубликовал у себя во «ВКонтакте».
Гиркин пишет, что у него в Донецке был «свой» штаб, лично им возглавляемый.
«Роль членов штаба заключалась в организации выполнения тех задач, которые я ставил подчиненным подразделениям ополченцев», — уточняет боевик.
Бывший командир боевиков допустил, что российские власти его могут выдать Нидерландам.
«Даже если случится такое безобразие, что я попаду в руки этих „служителей закона“ (ничего нельзя исключать, а предательства в Кремле — тем более) — их судилище, в моих глазах, будет всего лишь судилищем торжествующего (но от этого не менее подлого) врага», — пишет Гиркин.
Напомним, 17 июля 2014 года ракета «земля-воздух», выпущенная с оккупированной территории Донбасса из установки «Бук», сбила «Боинг-777», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Совместная следственная группа опубликовала телефонные перехваты и свидетельства, из которых следует, что Россия контролировала боевиков «ДНР» и «ЛНР» во время крушения самолета.
Международная следственная группа по делу МН17 включает представителей пяти стран, в том числе и Украины. В деле есть четверо подозреваемых. Предполагалось, что в ходе процесса бывший «начальник ПВО» «ДНР» Владимир Цемах и «экс-начальник штаба минобороны» «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») станут свидетелями и дадут показания по видеосвязи. Цемах в сентябре был выдан России, затем, по некоторым данным, вернулся на оккупированную часть Донбасса и для связи недоступен.
Тем временем парламент Нидерландов решил поискать виновных в трагедии MH17 в Украине — из-за незакрытого воздушного пространства над страной.
Как сообщали «ФАКТЫ», судебное разбирательствоа по делу о сбитом «Боинге"рейса MH17 начнется 9 марта 2020 года. В деле фигурируют четверо обвиняемых: российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин с украинским паспортом Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены обвинения в крушении «Боинга» и гибели 298 человек. Конкретно упомянутая четверка будет обвинена в доставке ракетной установки «Бук» из РФ на оккупированную территорию Украины.
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