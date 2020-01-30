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Из Китая эвакуировали 160 украинских туристов: подробности и видео
В аэропорт Борисполь прибыл самолет с гражданами Украины, которых эвакуировали из Китая. Рейс совершила компания SkyUp, которая в связи с эпидемией коронавируса временно прекращает полеты в КНР.
ICTV сообщает, что самолет доставил в Борисполь украинцев с острова Хайнань — они находились там на отдыхе. На борту лайнера было около 160 пассажиров. Перед тем как выпустить прибывших с борта самолета, к ним направили пограничников и медиков — они проведут опросы и измерят температуру. Об этом сообщает ICTV.
В Борисполь должны прибыть еще два рейса из Китая — 31 января и воскресенье 2 февраля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый богатый человек Китая пожертвовал 14 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом — средства пойдут на создание антивирусной вакцины.
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