Происшествия

В Черновцах мужчина облил бензином и поджег родную дочь. 16-летняя Аня чудом осталась жива, но сильно обгорела. Уже несколько недель ее спасают в ожоговом отделении Черновицкой городской больницы. Отца Ани задержали, он находится под стражей. Сразу после случившегося, когда Аня находилась в реанимации, никто из ее родных не давал комментариев прессе. Но сейчас, когда девочке стало лучше (ее уже перевели из реанимации в ожоговое отделение), мама Ани Наталья рассказала «ФАКТАМ» подробности ЧП.

Аня чуть не погибла 7 января, в Рождество. По словам Натальи, ее муж в тот день был выпивши и вел себя неадекватно. В тот вечер в доме, кроме Ани, находились еще ее шестилетняя сестричка (тоже родная дочь преступника) и 22-летний брат (сын Натальи. От первого брака у женщины трое взрослых детей). Брат первым бросился на помощь Ане.

- Несмотря на праздник, я в тот день была на работе, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Крицкая. — Работаю допоздна, поэтому пришла домой в начале одиннадцатого. Муж был выпивши. К сожалению, не впервые. В последнее время он часто пил. Раньше он работал охранником на местном кладбище, и еще на полставки — рабочим на том же кладбище. Но потом с должности охранника его уволили — опять-таки из-за пьянок. Он остался рабочим, но с тех пор почти каждый день возвращался домой выпивши. Мог поднять на меня руку. Постоянно устраивал скандалы, придирался к мелочам. Но детей не трогал. Я даже подумать не могла, что он способен сотворить такое с родной дочерью!

В тот вечер муж в очередной раз устроил мне скандал. Что-то ему не понравилось. Стал кричать, разбрасывать по дому вещи. Хотел меня ударить. Замахнулся, но между нами стала Аня и не дала ему этого сделать. В последнее время дочка пыталась меня от него защитить. И его это сильно раздражало… Тут он окончательно вышел из себя. Выбежал на улицу. Мы подумали, что ушел, но буквально через несколько минут он вернулся — с баклажкой бензина, которую взял в сарае. Он облил этим бензином Аню, часть вылил на пол. А потом плеснул бензином на печь и варочную поверхность. Варочная поверхность была горячей, и все мгновенно загорелось. Помню яркую вспышку света. А потом я поняла, что все вокруг горит. И Аня тоже горит! Дочка вспыхнула как спичка. Первым сориентировался мой 22-летний сын. Он пытался потушить пламя вещами, которые муж перед этим разбросал по комнате. Но не помогло. Тогда сын буквально вытолкнул Аню на улицу и бросил в снег (хорошо, что у нас было снежно). А я в это время выводила из горящего дома до смерти напуганную младшую дочку… Спасая Аню, сын кричал этому извергу: «Помоги! Она же горит!» А муж посмотрел на Аню и сказал: «Пусть горит. Кому надо, пусть тот и тушит».

На наши крики и шум сбежались соседи. Они вызвали «скорую», спасателей и полицию. Услышав, что кто-то вызвал все эти службы, муж тут же ушел. Наверное, испугался, что его привлекут к ответственности. Он прекрасно осознавал, что делает. Был выпивши, но не настолько, чтобы ничего не понимать. Это зверство, которое не укладывается в голове.

Увидев Аню, я была в шоке. На дочкином лице не осталось живого места. Одна сплошная обгоревшая маска… Обгорели и руки, и грудь… Тем не менее, она была в сознании, разговаривала и даже смогла идти. А идти нужно было три километра. Когда на улице снег и гололед, «скорая» не может подъехать к нашему дому. Поэтому Анечке в таком состоянии еще пришлось полчаса идти. Она держалась молодцом. Повторяла, что с ней все в порядке, что ей «почти не больно». А когда становилось совсем невыносимо, останавливалась и просила меня подуть на ее обгоревшее лицо… Когда мы наконец дошли до машины «скорой», Аню тут же повезли в областную больницу. Так она и там поразила всех своим мужеством. При виде ее лица были в шоке даже врачи и медсестры. А дочка, видя, как они суетятся, говорила им: «Тихо, не волнуйтесь так. Я же не умираю». И меня успокаивала. Она и сейчас постоянно говорит: «Мама, все будет хорошо. Мы прорвемся».

По словам Натальи, о произошедшем дочка старается не вспоминать.

- Аня сказала, что хочет все это перечеркнуть и больше к этим событиям не возвращаться, — говорит Наталья. — Дочка уже дала показания сотрудникам полиции. Надеюсь, больше ей не придется все это вспоминать. Для нее это шок — она знала, что отец может быть грубым, даже жестоким, но такого зверства от него не ожидал никто.

— Вы говорили, что он уже не раз поднимал на вас руку. Почему вы от него не ушли?

— Мне некуда было идти. Дом, в котором мы жили, был моим, и это единственное мое жилье. Я пыталась его выгнать. Не раз говорила ему, что не хочу больше с ним жить, просила уйти. А муж не уходил. Ему, наверное, нравилось так жить и постоянно меня унижать. Я была у него кем-то вроде рабыни. Готовила, убирала, выполняла все его прихоти. Часто приходила с работы совсем без сил, но ему было наплевать… А если я не выполняла его просьбы, устраивал скандал, мог побить… Мы с ним прожили 17 лет. Последние несколько лет были особенно тяжелыми. Я не хотела уходить из своего же дома. Да и куда бы я пошла с детьми?

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А сейчас нам тем более некуда возвращаться. Я пока что в больнице вместе с Аней. Здесь же мой 22-летний сын. Он хоть и взрослый, но инвалид. У него проблемы с психикой, и он нуждается в уходе. А младшую дочку пока что забрали в приют. Не знаю, куда нам идти, когда Аню выпишут. Спасибо волонтеру Екатерине Пономаревой, которая нам помогает — и с лекарствами, и с жилищным вопросом. Она разговаривала с местными властями и, возможно, нам дадут комнату в общежитии. Но в первую очередь я должна восстановить свои документы, которые сгорели. (Для тех, кто хочет помочь Ане, сообщает номер счета благотворительного фонда «Волонтерський рух Буковини» 39 776 310 Р/р UA0935628200000 26 005 051 509 669 Приватбанк. — Авт.)

С мужем после случившегося Наталья не общалась.

- Узнав, что соседи вызвали полицию, он, как я говорила, убежал. Но его быстро нашли, и задержали, — говорит женщина. - Я только знаю, что он под арестом. И надеюсь, что получит максимальное наказание. Он искалечил родную дочь, испортил ей всю жизнь. Чуть не убил… Сейчас я думаю только о здоровье дочки. Пока что врачи ждут, когда заживут раны и ожоги. А когда это произойдет, будут делать операции. Нужны и пересадки кожи, и пластика… У Ани сейчас нет лица. Мы понимаем, что реабилитация будет очень долгой и непростой.

16-летняя Аня сказала «ФАКТАМ», что чувствует себя неплохо.

- Все уже более или менее нормально, — сказала девочка. — Если очень сильно болят ожоги, я пью обезболивающее. А если болит терпимо, стараюсь не пить таблетки. Я верю, что все будет хорошо. Когда меня выпишут, хочу заняться спортом. Спорт поможет мне все забыть и быстрее восстановиться.

В пресс-службе Черновицкого областного управления полиции сообщили, что мужчине, который поджег свою дочь, грозит пожизненное заключение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Запорожье, где мужчина облил бензином и поджег свою невесту. ЧП произошло в июне 2019 года. Девушка умерла в больнице.

Фото в заголовке — Facebook Екатерины Пономаревой

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