Украина

В Украине появятся частные СИЗО: что это такое и как они будут работать

Пенитенциарную систему в Украине критикуют едва ли не больше других институтов. Коррупция, пытки заключенных, ужасные условия в перенаселенных камерах. Возможно ли наконец-то изменить ситуацию в лучшую сторону? Как побороть коррупцию? Удастся ли продать Лукьяновское СИЗО? Как бороться с влиянием криминальных авторитетов на зонах? Эти и другие вопросы «ФАКТЫ» задавали заместителю министра юстиции Украины Виталию Васылыку, который отвечает за пенитенциарную систему в нашей стране.

«Продукты, которые предназначались для заключенных, попадали в магазины и на рынок»

— За короткое время нам придется решить множество проблем в пенитенциарной системе, которые накапливались и не решались, — говорит заместитель министра. — Например, финансирование. В системе задействовано очень много людей — как работников, так и осужденных. Всех их государство должно финансировать: работникам оплачивать труд, осужденным — их содержание. Но у нас, как обычно, дефицит государственного бюджета, и тюремная система финансируется вполсилы. К тому же 80% средств, которые выделялись, а речь идет об очень большой сумме, использовались крайне неэффективно. Например, проводились закупки некачественных продуктов питания. То, что закупалось, не всегда попадало к осужденным. Да и сейчас это, к сожалению, тоже происходит…

— Куда же девается закупленное?

— Продукты, которые должны были попасть на стол к заключенным, во время транспортировки воровали и сдавали в магазины и на рынки. Больше такого не будет. Будем пресекать.

— В пенитенциарной системе еще очень много проблем. В колонии и следственные изоляторы проносят наркотики, оружие, другие незаконные вещи…

— Вы правы. Есть такой бич. Кроме того, на зонах многие осужденные почти свободно пользуются услугами мобильной связи. Но не только для того, чтобы пообщаться с родственниками. Известно много фактов, когда заключенные занимаются телефонным мошенничеством. Звонят людям и сообщают, например, что их сын попал в полицию и нужно заплатить выкуп, либо продают несуществующий товар.

Также мы знаем, что в колониях процветают азартные игры. Заключенные играют на деньги, которые потом попадают в так называемый воровской общак. Из этого общака потом финансируется весь криминальный мир. С этим всем мы будем бороться. Мы закупили достаточное количество камер видеонаблюдения, которые будут установлены в следственных изоляторах и колониях. Мониторинговый центр оборудуем в Киеве. За тем, что происходит в местах лишения свободы, можно будет следить в режиме онлайн.

— В последнее время в украинских колониях часто происходят бунты. Один из недавних — в Кропивницком. Почему бунтуют заключенные?

— Заключенные четко понимают, что, когда начинаются какие-либо реформы, немного ослабляется режим. Они этим пользуются, чтобы навязать свою волю тюремной администрации. Свою негативную роль в этом вопросе нередко играют и так называемые активисты и правозащитники. Они, порой утрируя, начинают рассказывать всем вокруг о том, какие беспорядки происходят в колониях и следственных изоляторах. Могут беспрепятственно проходить на территорию закрытых учреждений, приводят с собой журналистов. И все это ради дешевого пиара. Но это же зона. Это не проходной двор. Здесь специальный режим. Если вы видите нарушение прав осужденных, знаете о пытках — пожалуйста, возбуждайте уголовные дела. И мы готовы выслушать адвокатов, но не журналистов и правозащитников.

«Продажа Лукьяновского СИЗО? Полмиллиарда гривен нам точно не хватит»

— Уже не первый год поднимается вопрос о том, что Лукьяновское СИЗО или Одесский следственный изолятор нужно продавать…

— Зданиям, которые вы упомянули, по несколько столетий. Это еще и памятники архитектуры. Тюрьмы не должны находиться в домах-музеях. Денег на новую инфраструктуру нам не дают. Поэтому мы вынуждены использовать те ресурсы, которые у нас есть. Здания, в которых находятся следственные изоляторы, принадлежат Министерству юстиции. Мы бы хотели их продать, а на эти деньги построить новые СИЗО уже за пределами города. Ведь если тюрьма находится в центре города, это же, кроме всего прочего, и небезопасно для жителей.

— Есть реальные покупатели следственных изоляторов? Вот еще несколько лет назад СМИ писали, что в их числе известный бизнесмен Гарик Корогодский…

— Это был бы интересный вариант. Гарик очень креативный человек. Но нет. Он к нам не обращался. Есть интересующиеся, но реальных предложений пока не так много.

— Может быть дело в цене? Сколько, например, стоит Лукьяновское СИЗО?

— Полмиллиарда гривен нам точно не хватит.

— В Министерстве юстиции анонсировали открытие в Украине частных следственных изоляторов. Это действительно что-то новое для нас. Для чего они нужны? Не будут ли частные СИЗО лазейкой для тех, у кого есть деньги? Чтобы отбыть срок наказания в комфортных условиях?

— У всех разное материальное положение. Кто-то может себе позволить жить в пятизвездочном отеле, а кто-то — в хостеле. В частных СИЗО будут ожидать решения суда граждане, которые совершили нетяжкое преступление или преступление по неосторожности. И я считаю, что это правильно. Ведь если такой человек попадает в «обезьянник», он становится источником дохода как для криминалитета, так и для администрации следственного изолятора или ИВС (изолятора временного содержания), которые, говоря по-простому, торгуют камерами. Если у вас есть деньги, вы можете получить более комфортные условия и в «обезьяннике». И порой родственники подсудимого или осужденного продают свое имущество, чтобы добиться таких условий.

— Что собой будет представлять частное СИЗО? Я читал в интернете такое мнение, что это будет что-то наподобие комфортного отеля.

— Хочу вас успокоить, подследственные не будут жить в отелях.

— Или, например, если у меня есть деньги, я смогу открыть частный изолятор у себя в квартире?

— Нет, конечно. У себя в квартире вы СИЗО открыть не сможете. Будут строиться специальные объекты, в которых учтут все необходимые меры безопасности. Это, конечно же, будет охраняемый объект с изоляцией и ограничениями по режиму для заключенных.

— Только с лучшими условиями?

— Это будут нормальные условия, чтобы человек там не превращался в животное.

Лукьяновское СИЗО

— Сколько будет стоить для подследственного пребывание в частном СИЗО?

— Стоимость должна быть доступной. Мы пока не можем точно назвать цену. Но министр юстиции заявлял, что стоимость пребывания в частном СИЗО должна быть примерно равна стоимости проживания в трехзвездочном отеле.

Два года назад «ФАКТЫ» сообщали о ремонте в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Было даже обещано, что в камерах отремонтированного корпуса установят телевизоры и кондиционеры.

В 2020 году члены мониторинговой группы омбудсмена обнаружили, что образцово-показательные камеры в новом корпусе СИЗО не используются. Зато были обнародованы шокирующие фото, дающие представление о том, в каких условиях на самом деле содержатся заключенные.

После этого в Лукьяновский следственный изолятор нагрянул с проверкой министр юстиции Денис Малюська. Судя по всему, министр тоже был поражен увиденным.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter