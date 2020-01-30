Украина

Адвокаты объяснили подвох в приостановке расследования дела украинских моряков в России

Адвокат Николай Полозов объяснил, почему через 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива Россия приостановила следствие по уголовному делу. Об этом он написал в своем Facebook.

В качестве основания для принятия такого решения утверждается, что «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».

В результате военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых, и производство по уголовному делу может возобновиться в любой момент, когда отпадут обстоятельства, послужившие основаниями для приостановки.

Сторона защиты обжалует постановление следствия.

«Наша ключевая задача — исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем», — отметил Николай Полозов.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия ведут переговоры о возвращении похищенного с кораблей оборудования.

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