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Адвокаты объяснили подвох в приостановке расследования дела украинских моряков в России
Адвокат Николай Полозов объяснил, почему через 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива Россия приостановила следствие по уголовному делу. Об этом он написал в своем Facebook.
В качестве основания для принятия такого решения утверждается, что «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».
В результате военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых, и производство по уголовному делу может возобновиться в любой момент, когда отпадут обстоятельства, послужившие основаниями для приостановки.
Сторона защиты обжалует постановление следствия.
«Наша ключевая задача — исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем», — отметил Николай Полозов.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия ведут переговоры о возвращении похищенного с кораблей оборудования.
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