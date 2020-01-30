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Украина

Адвокаты объяснили подвох в приостановке расследования дела украинских моряков в России

17:03 30 января 2020 66
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

Адвокат Николай Полозов объяснил, почему через 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива Россия приостановила следствие по уголовному делу. Об этом он написал в своем Facebook.

В качестве основания для принятия такого решения утверждается, что «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».

В результате военные моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых, и производство по уголовному делу может возобновиться в любой момент, когда отпадут обстоятельства, послужившие основаниями для приостановки.

Сторона защиты обжалует постановление следствия.

«Наша ключевая задача — исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем», — отметил Николай Полозов.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия ведут переговоры о возвращении похищенного с кораблей оборудования.

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