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Украина

У Путина рассказали о переговорах по возвращению оборудования с украинских кораблей

12:09 27 ноября 2019 46
Катера ВМС
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и Россия контактируют по поводу возвращения оборудования, которое российская сторона сняла с катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу», вернув технику ВМС в разграбленном состоянии.

Существование таких контактов подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметивший, что Кремль не обладает подробной информацией по этому поводу.

Он также отметил, что эта тема поднималась во время недавнего разговора между президентами двух стран — Владимир Зеленский и Владимир Путин общались по телефону 25 ноября.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Николай Полозов пояснил, что по российскому законодательству, переданные Украине корабли остаются вещественными доказательствами в деле, и могут быть затребованы обратно.

В то же время Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял решение по поводу украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года, потребовав безоговорочно освободить членов экипажей и вернуть Украине катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».

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