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Возвращенные России харьковские террористы требуют пересмотра «пожизненного» приговора
Трое мужчин, которые были осуждены к пожизненному заключению по делу о теракте возле Дворца Спорта в Харькове, совершенном в 2015 году, обменяли на узников боевиков в конце 2019 года. Теперь они подали апелляционные жалобы.
О требовании об отмене приговоров сообщает hromadske.
«Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства», — сообщил адвокат одного из осужденных Игорь Нагорный, который защищает интересы Владимира Дворникова.
Адвокат утверждает, что такие же заявления подала защита Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. При этом не уточняется, как будут присутствовать на судебных заседаниях осужденные, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.
Ранее сообщалось, что в Харькове протестовали против выдачи России организаторов кровавого теракта в феврале 2015 года.
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