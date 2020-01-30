24.74 / 25.01 27.15 / 27.57
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Возвращенные России харьковские террористы требуют пересмотра «пожизненного» приговора

18:21 30 января 2020 103
Осужденные
Инф. «ФАКТОВ»

Трое мужчин, которые были осуждены к пожизненному заключению по делу о теракте возле Дворца Спорта в Харькове, совершенном в 2015 году, обменяли на узников боевиков в конце 2019 года. Теперь они подали апелляционные жалобы.

О требовании об отмене приговоров сообщает hromadske.

«Приговор обжалуем в связи с неполнотой судебного разбирательства и несоответствием выводов суда обстоятельствам уголовного производства», — сообщил адвокат одного из осужденных Игорь Нагорный, который защищает интересы Владимира Дворникова.

Адвокат утверждает, что такие же заявления подала защита Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. При этом не уточняется, как будут присутствовать на судебных заседаниях осужденные, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.

Ранее сообщалось, что в Харькове протестовали против выдачи России организаторов кровавого теракта в феврале 2015 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заворотнюк

«Лежит бездыханная»: появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Пенсия и налоги

Уплата ЕСВ с пенсии: в налоговой сделали важное уточнение

Сяо Фэн до операции

15-летняя девушка с лицом старухи перенесла операцию и превратилась в красавицу (фото, видео)

Кроссовки

Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер