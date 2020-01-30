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Общество и люди

На Днепропетровщине селяне создали вооруженные отряды самообороны для защиты от бандитов: что случилось

19:05 30 января 2020 585
оружие
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области жители сел Сорочино и Шульговка Петриковского района, вооружившись охотничьими ружьями, стали сами патрулировать населенные пункты, чтобы защитить свои семьи от бандитов. Напомним, осенью прошлого года на Днепропетровщине в результате рейдерских захватов более 20-ти местных фермеров остались без земли.

О своем намерении селяне Сорочино и Шульговки проинформировали главу МВД Арсена Авакова и генпрокурора Руслана Рябошапку. Обращение крестьян в Facebook обнародовала Елена Синицына.

Жители сел объяснили свои действия произволом уголовников, совершивших ряд разбойных нападений и ограблений, в том числе с огнестрельным оружием, ранив местного жителя. При этом крестьяне заявили о бездействии полиции. В обращении говорится, что некоторые пострадавшие сами собирают сведения о личности преступников, совершивших ограбление, предоставляют их полиции, но информация игнорируется.

Сообщается, что с июля 2019 жителей сел терроризирует банда преступников, совершающих разбойные нападения на крестьян, применяя пытки и требуя деньги. Среди пострадавших фермеры и пенсионеры, члены их семей в том числе дети. Последнее нападение произошло 12 января этого года и закончилось для пострадавших огнестрельными ранениями. В полиции несмотря на то, что соседи опознали нападавших, не спешат с расследованием.

«В связи с этим сообщаем вам: из числа жителей с. Сорочино созданы и уже работают местные отряды самообороны для патрулирования территории села и охраны общественного порядка. А для защиты жизни, здоровья, домовладений и имущества жители села вынуждены использовать собственное охотничье оружие, как это позволяет действующее законодательство», — говорится в сообщении.

Крестьяне требуют проверить работу полиции Петриковского района, так как предполагают, что полицейские покрывают преступников.

Решение о создании отрядов самообороны приняли на собрании 17 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия в Бориспольском районе Киевской области, а также о том, как под Харьковом рейдеры пытались захватить элеватор, стреляя по местным жителям.

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