Украина

Под Днепром перекрыли трассу на Киев: что случилось (видео)

Во вторник, 3 сентября, в пгт Кринички Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу «Днепр — Кривой Рог», которая соединяет областной центр со столицей Украины. Об этом пишет НМ.

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Причиной действий возмущенной общественности стали рейдерские захваты, в результате которых более 20-ти местных фермеров за считанные дни остались без земли.

К примеру, 4 фермера из Криничок лишились 113 га, а у фермеров из с. Дружба Криничанского района отобрали 136 га. Характерно, что право собственности было изменено аккурат перед сбором урожая подсолнечника и кукурузы.

Люди подозревают, что за рейдерскими захватами стоит депутат Днепропетровского облсовета, которого здесь знают как местного земельного магната.

«Перекрыть дорогу людей вынудила бездеятельность правоохранительных органов. Полиция и прокуратура бездействуют, пока людей лишают средств к существованию», — приводит издание слова местного жителя.

По заявлениям организаторов, акция протеста продолжится.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа в Киевской области полиция пресекла попытку рейдерского захвата очередного сельскохозяйственного предприятия. В этот раз аз объектом атаки неизвестных в камуфляжной форме стало перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе.

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