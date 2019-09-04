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Под Днепром перекрыли трассу на Киев: что случилось (видео)
Во вторник, 3 сентября, в пгт Кринички Днепропетровской области местные жители перекрыли трассу «Днепр — Кривой Рог», которая соединяет областной центр со столицей Украины. Об этом пишет НМ.
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Причиной действий возмущенной общественности стали рейдерские захваты, в результате которых более 20-ти местных фермеров за считанные дни остались без земли.
К примеру, 4 фермера из Криничок лишились 113 га, а у фермеров из с. Дружба Криничанского района отобрали 136 га. Характерно, что право собственности было изменено аккурат перед сбором урожая подсолнечника и кукурузы.
Люди подозревают, что за рейдерскими захватами стоит депутат Днепропетровского облсовета, которого здесь знают как местного земельного магната.
«Перекрыть дорогу людей вынудила бездеятельность правоохранительных органов. Полиция и прокуратура бездействуют, пока людей лишают средств к существованию», — приводит издание слова местного жителя.
По заявлениям организаторов, акция протеста продолжится.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа в Киевской области полиция пресекла попытку рейдерского захвата очередного сельскохозяйственного предприятия. В этот раз аз объектом атаки неизвестных в камуфляжной форме стало перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».