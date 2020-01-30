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Украина

Полицейские спасли от самосуда водителя, сбившего женщину в Николаеве (фото, видео)

19:26 30 января 2020 333
Мерседес
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 30 января, в Николаеве водитель автомобиля «Мерседес» сбил насмерть женщину. Сразу после этого его избили очевидцы трагедии. За несколько дней до происшествия в центре города в ДТП попала нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева.

Как сообщают «Новости-N», «Мерседес» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом в автомобиле от удара разбилось лобовое стекло.

Водитель машины рассказал изданию, что сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей, которые ехали следом, из них выскочили люди и принялись его избивать. От расправы мужчину спасли вмешавшиеся прохожие и наряд патрульной полиции.

У 25-летнего водителя «Мерседеса» разбито лицо, он получил и другие травмы.

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Ранее сообщалось, что под Николаевом в ДТП попала многодетная семья.

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