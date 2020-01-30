Полицейские спасли от самосуда водителя, сбившего женщину в Николаеве (фото, видео)

Украина

В четверг, 30 января, в Николаеве водитель автомобиля «Мерседес» сбил насмерть женщину. Сразу после этого его избили очевидцы трагедии. За несколько дней до происшествия в центре города в ДТП попала нардеп от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева.

Как сообщают «Новости-N», «Мерседес» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом в автомобиле от удара разбилось лобовое стекло.

Водитель машины рассказал изданию, что сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей, которые ехали следом, из них выскочили люди и принялись его избивать. От расправы мужчину спасли вмешавшиеся прохожие и наряд патрульной полиции.

У 25-летнего водителя «Мерседеса» разбито лицо, он получил и другие травмы.

Пользователи активно комментируют ролик:

Ранее сообщалось, что под Николаевом в ДТП попала многодетная семья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter