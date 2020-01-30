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Мир

Все плохо: ВОЗ выступила с обращением к народам мира после экстренного заседания по коронавирусу

21:21 30 января 2020 266
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объявившая о повышенной угрозе распространения коронавируса на мировом уровне, призвала лидеров всех стран готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вызванной «китайским» вирусом.

ВОЗ просит обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Все страны, даже те, которые еще не пострадали от нового вируса, должны выделить ресурсы на борьбу с ним, а также для спасения зараженных людей.

В ВОЗ также отметили о необходимости ускорить разработку вакцины против коронавируса, его диагностику и терапию.

Между тем, в Китае количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 8 тысяч. Вирус распространился на 31 провинцию материкового Китая, все муниципалитеты и автономные регионы КНР.

Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку был зарегистрирован в США. Заболевший — 60-летний мужчина, супруга которого вернулась из поездки в Китай. Это шестой зараженный человек в этой стране.

Во Франции также подтвердился шестой случай заражения. Заболевание диагностировали у врача частной компании. Он контактировал с человеком, у которого позже подтвердился случай заражения в Азии.

По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек. Заболевание зафиксировано в 17 странах.

Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.

Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».

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