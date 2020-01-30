- 21:43 Тандем «президент Зеленский — правительство» украинцы считают главным двигателем реформ в стране, — эксперт
- 21:29 Умерла звезда легендарного сериала «Санта-Барбара»
- 21:21 Все плохо: ВОЗ выступила с обращением к народам мира после экстренного заседания по коронавирусу
- 21:02 У Рябошапки заявили, что в Украине резко выросло число сексуальных преступлений в отношении детей
- 20:42 Футболист «Динамо» Цыганков осчастливил 6-летнего мальчишку
- 20:36 Шик и блеск: названы самые стильные знаки зодиака
- 20:30 В Киеве может подорожать холодная вода: назван новый тариф
- 20:01 Школы Сум и Ужгорода закрывают на карантин
- 19:48 Массовая драка в Харькове: в сети опубликовали видео инцидента
- 19:39 В одесской мэрии посетителям измерят температуру и дадут одноразовую маску
- 19:26 Полицейские спасли от самосуда водителя, сбившего женщину в Николаеве
- 19:24 Кличко показал вандалов, порезвившихся на Аллее художников, и требует наказания
Все плохо: ВОЗ выступила с обращением к народам мира после экстренного заседания по коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), объявившая о повышенной угрозе распространения коронавируса на мировом уровне, призвала лидеров всех стран готовиться к противодействию новому виду пневмонии, вызванной «китайским» вирусом.
ВОЗ просит обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Все страны, даже те, которые еще не пострадали от нового вируса, должны выделить ресурсы на борьбу с ним, а также для спасения зараженных людей.
В ВОЗ также отметили о необходимости ускорить разработку вакцины против коронавируса, его диагностику и терапию.
Между тем, в Китае количество людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 8 тысяч. Вирус распространился на 31 провинцию материкового Китая, все муниципалитеты и автономные регионы КНР.
Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку был зарегистрирован в США. Заболевший — 60-летний мужчина, супруга которого вернулась из поездки в Китай. Это шестой зараженный человек в этой стране.
Во Франции также подтвердился шестой случай заражения. Заболевание диагностировали у врача частной компании. Он контактировал с человеком, у которого позже подтвердился случай заражения в Азии.
По состоянию на 30 января от болезни умерли уже 170 человек. Заболевание зафиксировано в 17 странах.
Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.
Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»