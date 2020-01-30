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Политика

За "Минск" придется отвечать: ПАСЕ приняла резолюцию, не понравившуюся России

22:12 30 января 2020 383
ПАСЕ
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как делегацию России полностью восстановили в Парламентской ассамблее Совета Европы, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала РФ «стороной Минских договоренностей».

Как сообщает «Европейская правда», в документе говорится, что Российская Федерация «усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека … в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики со стороны гражданского общества, ухудшения свободы вероисповедания в стране, например — запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает „границы“ и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины».

Кроме того, документ содержит ряд требований в адрес России.

В частности, в ПАСЕ призвали в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство).

Кремль должен прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и отменить незаконную аннексию Крыма.

Также Москву призвали прекратить и отменить установление «границы» и ползучую аннексию грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия и устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда.

По делу о катастрофе рейса МН17 Россия должна безоговорочно и полностью сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, причастных к сбиванию лайнера.

Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о «Минске» недопустимо.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством — 49 против 17 голосов.

Напомним, 27 января 2020 года ПАСЕ избрала нового главу. Им стал бельгийский политик Рик Дамс. А вице-председателем ПАСЕ по итогам тайного голосования был избран глава российской делегации, депутат Госдумы и член «Единой России» Петр Толстой.

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