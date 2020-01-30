Украина

Офицера из штаба Сухопутных войск наказали за негативный пост о Зеленском: сеть негодует

Майору из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск объявили строгий выговор из-за его поста в Facebook с критикой президента и Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского. Напомним, за 9 месяцев на президентском посту рейтинг Зеленского несколько раз падал.

Как сообщает «Еспресо», инцидент с майором из отдела информационного противодействия произошел после того, как оперативный дежурный Командования Сухопутных войск увидел его сообщение о Зеленском в соцсети и доложил об этом командованию.

По этому факту начали служебное расследование.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер … опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность», — говорится в приказе командующего Сухопутных войск Александра Сирского.

По результатам служебного расследования майору объявили «строгий выговор».

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на новость.

Как сообщали «ФАКТЫ», украинцы, ранее назвавшие президента Украины политиком 2019 года, считают Владимира Зеленского «главным двигателем реформ». Об этом свидетельствую данные социсследований, которые провел фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».

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