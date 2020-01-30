- 22:57 Месяц бесплатных поездок: в Киеве ищут добровольцев для тестирования е-билета
- 22:48 Офицера из штаба Сухопутных войск наказали за негативный пост о Зеленском: сеть негодует
- 22:24 В Польше пяти местным жителям вынесли приговор за нападение на украинских школьников
- 22:12 За "Минск" придется отвечать: ПАСЕ приняла резолюцию, не понравившуюся России
- 21:47 Экоактивистку Грету Тунберг повторно выдвинули на Нобелевскую премию мира
- 21:43 Тандем «президент Зеленский — правительство» украинцы считают главным двигателем реформ в стране, — эксперт
- 21:29 Умерла звезда легендарного сериала «Санта-Барбара»
- 21:21 Все плохо: ВОЗ выступила с обращением к народам мира после экстренного заседания по коронавирусу
- 21:02 У Рябошапки заявили, что в Украине резко выросло число сексуальных преступлений в отношении детей
- 20:42 Футболист «Динамо» Цыганков осчастливил 6-летнего мальчишку
- 20:36 Шик и блеск: названы самые стильные знаки зодиака
- 20:30 В Киеве может подорожать холодная вода: назван новый тариф
Офицера из штаба Сухопутных войск наказали за негативный пост о Зеленском: сеть негодует
Майору из оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск объявили строгий выговор из-за его поста в Facebook с критикой президента и Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского. Напомним, за 9 месяцев на президентском посту рейтинг Зеленского несколько раз падал.
Как сообщает «Еспресо», инцидент с майором из отдела информационного противодействия произошел после того, как оперативный дежурный Командования Сухопутных войск увидел его сообщение о Зеленском в соцсети и доложил об этом командованию.
По этому факту начали служебное расследование.
«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины и ненадлежащего соблюдения требований уставов Вооруженных Сил Украины офицер … опубликовал на своей странице в Facebook сообщение негативного характера в адрес президента Украины Владимира Зеленского, в котором выразил недовольство результатами работы президента на занимаемой должности с призывом оставить занимаемую должность», — говорится в приказе командующего Сухопутных войск Александра Сирского.
По результатам служебного расследования майору объявили «строгий выговор».
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на новость.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинцы, ранее назвавшие президента Украины политиком 2019 года, считают Владимира Зеленского «главным двигателем реформ». Об этом свидетельствую данные социсследований, которые провел фонд «Демократические инициативы им. Илька Кучерива».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?