Прослушка Гончарука: Рябошапка заявил, что результатов расследования нет

Украина

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка констатировал факт отсутствия результатов расследования факта прослушки разговоров премьер-министра Алексея Гончарука с представителями экономического блока правительства и руководством Нацбанка.

«Пока результатов расследования нет, президент дал две недели для того, чтобы установить, как это происходило», — заявил он в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем генпрокурор отметил, что факт прослушки является уголовным преступлением, и Служба безопасности Украины вместе с ГПУ должна довести дело до конца, так как оно является одним из показательных, и общество «должно получить ответ на все вопросы».

«Это действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают главу правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны. По сути это означает возможность прослушивать кого угодно, в том числе и главу государства», — добавил глава ГПУ.

В качестве пример Рябошапка привел 2001 год, когда появление «пленок Мельниченко» привело к дестабилизации ситуации в Украине, к имиджевым потерям для страны на международной арене.

Сейчас, по мнению Рябошапки, ситуация почти неконтролируемая: у многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают «такие себе мини-спецслужбы». И каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить — «фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу».

Тем более, что дефицита кадров для этого нет: часто те, работают в таких частных структурах, раньше работали в спецслужбах и в правоохранительных органах и прекрасно понимают, как вести наружное наблюдение, как снимать информацию. Они используют полученные навыки в частном секторе, притом не всегда в рамках закона.

Поэтому все должно быть урегулировано на общегосударственном уровне, чтобы минимизировать подобного рода угрозы, уверен генпрокурор.

«По меньшей мере, запретить, а также привлечь к ответственности и изъять все устройства для снятия информации», — пояснил Руслан Рябошапка.

В то же время в таком урегулировании есть сложности, так как контроль подобного рода дел связан с ограничением прав человека, поэтому требует тщательного прорабатывания, сбалансированного подхода.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появление «аудиозаписей» якобы из кабинета Гончарука едва не привело к отставке правительства и вынудила премьер-министра выступить с видеообращением о том, что Кабмин будет еще активнее работать над искоренением коррупции и перекрыванием «потоков».

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