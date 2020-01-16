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«Полный «профан» в экономике»: Гончарук обратился к украинцам после публикации «прослушки»
После очередного «кассетного скандала» — слива в сеть записей, якобы сделанных на совещании у премьер-министра, глава Кабмина Алексей Гончарук выступил с видеообращением и заявил, что правительство будет еще активнее работать над искоренением коррупции и перекрыванием «потоков».
«С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки. Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без „схематозов“ и договорняков», — заявил Гончарук.
Говоря об экономике, премьер упомянул несколько позитивных моментов. «Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция — до 4,1%», — сказал Гончарук и добавил: «Если это не хорошие новости для страны, то я полный „профан“ в экономике!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети активно обсуждают «компромат на Гончарука». Многие считают, что скандал может лишь укрепить позиции премьер-министра.
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