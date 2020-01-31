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Доллар подорожает до 25: свежий прогноз по курсу валют
В Украине продолжается тенденция роста курса американской валюты. Уже в четверг, 30 января, доллар вплотную приблизился к отметке 25 гривен за доллар.
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на пятницу, 31 января. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших двух выходных.
Так, доллар США подорожал на 7 копеек и стоит 24,91 гривни. Евровалюта подорожала на 15 копеек и ее стоимость составляет 27,47 гривни.
Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривня продолжит снижение, что связано прежде всего с торможением притока валюты в страну и неопределенной ситуацией на мировых финансовых рынках.
«Она может уйти в диапазон 24,8−25 грн за доллар», — прогнозирует аналитик.
Эксперты считают, что на рост доллара повлияла также ситуация с эпидемией коронавируса в Китае.
Напомним, аналитики Всемирного банка опубликовали очередной прогноз, в котором предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе. Предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, к которым сейчас относится и Украина.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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