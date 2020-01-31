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Украина

Жена Зеленского объяснила, почему заблокировали ее страничку в Facebook

9:06 31 января 2020 661
Зеленская
Инф. «ФАКТОВ»

Первая леди Елена Зеленская, аккаунт которой в Facebook сначала был удален, а затем снова восстановлен, рассказала, что такие метаморфозы связаны с большой активностью пользователей, оставивших свои комментарии.

«Моя страница в Facebook уже 2 дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной „повышенной подозрительной активности“ профиль вообще был заблокирован», — написала она в Instagram.

Зеленская отметила, что сейчас все сообщения восстановили.

Напомним, сразу после создания официальной страницы в Facebook, Елена Зеленская попала под шквал критики. Под ее постом интернет-пользователи оставляли жесткие комментарии относительно «Квартала 95», работы «Мистецького арсенала» и туристических поездок президентской четы.

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