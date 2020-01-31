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Жена Зеленского объяснила, почему заблокировали ее страничку в Facebook
Первая леди Елена Зеленская, аккаунт которой в Facebook сначала был удален, а затем снова восстановлен, рассказала, что такие метаморфозы связаны с большой активностью пользователей, оставивших свои комментарии.
«Моя страница в Facebook уже 2 дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной „повышенной подозрительной активности“ профиль вообще был заблокирован», — написала она в Instagram.
Зеленская отметила, что сейчас все сообщения восстановили.
Напомним, сразу после создания официальной страницы в Facebook, Елена Зеленская попала под шквал критики. Под ее постом интернет-пользователи оставляли жесткие комментарии относительно «Квартала 95», работы «Мистецького арсенала» и туристических поездок президентской четы.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...