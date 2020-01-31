Землетрясение в Украине: появились новые подробности

Украина

Землетрясение в Румынии, которое ощутили жители Украины, было с магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера (ранее называлась цифра 4,8 балла).

Такие данные приводит Главный центр специального контроля Национального космического агентства.



Толчки были зарегистрированы 31 января в 3:26 на территории Румынии, которые распространились на территорию Одесской области без негативных последствий.

Как сообщили в МВД, обращений от граждан в ГС ЧС не поступало.

Напомним, толчки ощущались в радиусе 250 километров. Кроме Украины и Румынии, землетрясение почувствовали в Болгарии и Молдове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о землетрясении в Закарпатье, эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. Магнитуда — 2,9 по шкале Рихтера.

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