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Землетрясение в Украине: появились новые подробности
Землетрясение в Румынии, которое ощутили жители Украины, было с магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера (ранее называлась цифра 4,8 балла).
Такие данные приводит Главный центр специального контроля Национального космического агентства.
Толчки были зарегистрированы 31 января в 3:26 на территории Румынии, которые распространились на территорию Одесской области без негативных последствий.
Как сообщили в МВД, обращений от граждан в ГС ЧС не поступало.
Напомним, толчки ощущались в радиусе 250 километров. Кроме Украины и Румынии, землетрясение почувствовали в Болгарии и Молдове.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о землетрясении в Закарпатье, эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. Магнитуда — 2,9 по шкале Рихтера.
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