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Российскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус
Известная российская певица Елена Князева попала в больницу в Таиланде с подозрением на новый вид коронавируса 2019-nCoV.
Как сообщает WomanHit.ru, артистка почувствовала себя плохо во время выступления на острове Самуи.
«Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», — вспомнила певица.
Позже ей стало хуже, коллеги вызвали медиков. Врачи срочно госпитализировали Князеву в местную больницу, где она пролежала сутки под капельницей.
Местные медики подозревали у Князевой китайскую пневмонию, но страшный диагноз не подтвердился.
«Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения», — отметила Князева.
Напомним, что на утро пятницы, 31 января число жертв китайского коронавируса достигло 213 человек.
Также отметим, что в Украине ожидают поставок тест-систем, которые позволят определить смертельный вирус.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..