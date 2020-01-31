Шоу-бизнес

Российскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

Известная российская певица Елена Князева попала в больницу в Таиланде с подозрением на новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает WomanHit.ru, артистка почувствовала себя плохо во время выступления на острове Самуи.

«Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», — вспомнила певица.

Позже ей стало хуже, коллеги вызвали медиков. Врачи срочно госпитализировали Князеву в местную больницу, где она пролежала сутки под капельницей.

Местные медики подозревали у Князевой китайскую пневмонию, но страшный диагноз не подтвердился.

«Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения», — отметила Князева.

Напомним, что на утро пятницы, 31 января число жертв китайского коронавируса достигло 213 человек.

Также отметим, что в Украине ожидают поставок тест-систем, которые позволят определить смертельный вирус.

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