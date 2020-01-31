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Украина

Стало известно, когда Украина и Великобритания займутся безвизовым режимом

11:17 31 января 2020 70
Биопаспорт
Инф. «ФАКТОВ»

Великобритания, 31 января 2020 года вышедшая из Евросоюза, начнет безвизовый диалог с Украиной через год.

Как передает «РБК-Украина», об этом в эфире «1+1» заявила Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и добавила, что после визовых переговоров стороны приступят к торговым.

Напомним, что переходный период выхода Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из ЕС продлится год.

«Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной и будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры и торговые, и другие с украинским правительством. Но это будет позже», — отметила она и добавила, что вопрос безвизового режима — не политический вопрос, а вопрос безопасности границ.

«Безопасность границ — это причина, по которой Великобритания не принимала участия в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится», — добавила Мелинда Симмонс.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентским указом Украина на год ввела временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритания и Северная Ирландия — он продлиться до 30 января 2021 года.

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