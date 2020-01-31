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Мир

День Brexit: сегодня Британия выходит из Евросоюза

10:02 31 января 2020 84
Brexit
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 31 января 2020 года, приходит к логическому завершению Brexit — Великобритания выходит из состава Европейского союза, что стало возможно после решения британского парламента и подписания документа королевой Елизаветой II, а также руководством ЕС.

Напомним, что процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза начался в 2016 году, когда за это на референдуме проголосовали 52 процента британцев, принявших в нем участие. Это решение вызвало большой резонанс и в мире, и в самой Великобритании, где была зарегистрирована петиция о проведении повторного референдума, который так и не был объявлен — власти заявили, что это невозможно. Тем не менее протесты против Brexit продолжались и последующие годы. В частности, осенью 2019 года более миллиона человек требовали повторного референдума.

После Brexit Британия и страны ЕС в течение годового переходного периода пересмотрят свои отношения, в том числе и экономические.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина на год — до 30 января 2021 года — ввела временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ранее они, как граждане страны — члена ЕС могли ездить в Украину без виз, однако после Brexit ситуация меняется. Следует отметить, что хоть украинцы и могут ездить в страны Евросоюза без виз, но Великобритания была исключением — для поездок украинцам нужны визы.

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