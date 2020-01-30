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После Brexit Зеленский ввел временный безвиз для граждан Великобритании
Накануне окончательного выхода Великобритании из Евросоюза — Brexit назначен на 31 января 2020 года — Украина ввела на год временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Внедрить в период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», — говорится в указе.
Напомним, что граждане Великобритании имели право, как и все члены стран ЕС, бывать в Украине без оформления виз. В то же время украинцы хоть и путешествуют по странам Европы по безвизу, по-прежнему должны оформлять британские визы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Брюсселе соглашение о Brexit подписали 24 января 2020 года. Свои подписи под документом поставили председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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