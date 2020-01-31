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Общество и люди

Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля

12:04 31 января 2020 191
Дождливая погода зимой
Инф. «ФАКТОВ»

В выходные дни, 1 и 2 февраля, в Украине будет по-весеннему тепло, но влажно, как и в прежние дни.

«Почки на деревьях и кустах не будут „взрываться“, но в течение дня ожидаются чуть ли не апрельские градусы. В субботу в большинстве областей Украины будет где-то + 5 + 10 градусов, а в воскресенье — до + 6 + 13 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Правда, по ее словам, потепление будет проходить на фоне периодических дождей и порывистого ветра.

В то же время Наталья Диденко прогнозирует дожди в Сумской и Харьковской областях, которые могут переходить в мокрый снег — в этих регионах будет несколько холоднее, нежели на остальной территории.

В Киеве в выходные дни также будут идти периодические дожди. В субботу потеплеет до +6 градусов, а в воскресенье — до +8 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют, что в феврале 2020 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0−3 градусов мороза. В Закарпатье и Прикарпатье — 0−3 градусов тепла. Такие показатели на 1,5−2 градуса превышают средние многолетние значения.

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