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Теплее обычного, но ветрено и со снегом: синоптики рассказали, каким будет февраль

18:07 30 января 2020 102
снег в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Надвигающийся на Украину циклон, несущий штормовой ветер и снег, будет определять погоду и в феврале.

По прогнозам Укргидрометцентра, в последнем зимнем месяце вероятны сильный ветер, метели, в восточных областях и Приазовье — гололед.

Средняя месячная температура в феврале ожидается в пределах 0−3 градусов мороза. В южной части, в Закарпатье и Прикарпатье — 0−3 градусов тепла, что на 1,5−2 градуса выше средних многолетних значений.

Осадки ожидаются 22−70 мм, в горах Крыма до 108 мм. В западных областях в пределах средних многолетних значений, на остальной территории — меньше этих показателей.

Метеорологи напомнили, что в феврале абсолютный минимум температуры воздуха составляет 27−39 градусов мороза, на юге и в Закарпатье 23−34 градусов мороза. Абсолютный максимум — 12−20 градусов тепла, в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях местами 21−24 градусов, на высокогорье Карпат 8−10 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 26−46 мм, в горных районах и Закарпатье 47−125 мм. Наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается во второй и третьей декадах месяца и составляет в среднем 5−50 см, на юге страны снежный покров неустойчив.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы, которые продержатся до середины марта.

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