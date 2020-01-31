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Украина

Без зонтиков не обойтись: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

7:10 31 января 2020 73
зима Киев
Инф. «ФАКТОВ»

Как и обещали синоптики, погоду последнего дня рабочей недели и предстоящего уик-энда будет определять циклон, который несет с собой дожди с мокрым снегом и почти штормовой ветер.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 31 января, в большинстве областей возможны мокрый снег и дождь. Осадки не ожидаются на юге и востоке. Скорость ветра составит около 10 метров в секунду. Днем в восточных регионах температура плюс 1 градус, а в южных — до плюс 8.

В субботу, 1 февраля, дождь с мокрым снегом пройдет по всей территории страны, кроме Одесской области. Днем на востоке — 1 градус тепла, а на юге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 8.

В воскресенье, 2 февраля, жителей всех регионов Украины ожидают дожди. Ветер усилится. Днем на севере и востоке потеплеет до плюс 4, а на юге — до 11 градусов.

Напомним, по прогнозом синоптиков, февраль будет теплее обычного, но с метелями и гололедицей.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в дальнейшем привычной зимы в Украине уже не будет, а лето всегда будет жарким.

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