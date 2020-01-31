- 12:44 Зеленский рассказал, когда полетит в США
- 12:44 Известная певица показала забавное детское фото на велосипеде
- 12:44 "Просто перестать стрелять" недостаточно: Зеленскому ответили по поводу войны на Донбассе
- 12:42 Олег Винник подал заявление в ЗАГС: фото счастливой избранницы
- 12:34 У всех проверяют температуру: украинка рассказала о ситуации с коронавирусом в Ухане
- 12:33 Доллар дорожает: как это связано с действиями Нацбанка и чего ждать в феврале
- 12:20 В Херсоне погиб новорожденный, которого 17-летняя мать спрятала в пакете
- 12:16 Киевская область станет первой по внедрению инновационных технологий питания детей
- 12:06 Какие дни будут выходными в 2020 году
- 12:04 Почти апрель: синоптик рассказала о погоде в первые дни февраля
- 12:03 «Тушевки много»: фото Насти Каменских в купальнике жестко раскритиковали в сети
- 11:44 Наглый вор в киевской кофейне попал на видео
Какие дни будут выходными в 2020 году
В 2020 году в Украине будет 11 праздничных дней, в которые установлен официальный выходной, из них семь светских и четыре религиозных праздника.
Государственные праздники 2020:
1 января — Новый год
7 января — Рождество
8 марта — Международный женский день
19 апреля — Пасха
1 мая — День труда
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
7 июня — Троица
28 июня — День Конституции Украины
24 августа — День независимости Украины
14 октября — День защитника Украины
25 декабря — Католическое Рождество.
Отметим, в текущем году украинцев ожидает несколько выходных, которые будут длиться по три-четыре дня. Это 7−9 марта, 18−20 апреля, 1−3 мая, 9−11 мая, 6−8 июня, 27−29 июня, 22−24 августа и 25−27 декабря.
В связи с совпадением выходных с государственными праздниками, их, как обычно, перенесут на следующий рабочий день.
Так, выxодной 8 марта, воскресенье, переносится на пoнедельник 9 марта. Выходной 19 апреля, воскресенье, Пасха, пeреносится на понедельник 20 апреля. Выходной 9 мая, суббота, пеpеносится на понедельник 11 мая, выхoдной 7 июня, воскресенье, Троица, — на понедельник 8 июня. Выходной 28 июня, воскресенье, День Конституции, пеpеносится на понедельник 29 июня.
Как правильно провести выходные с пользой для организма, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».