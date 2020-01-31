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Какие дни будут выходными в 2020 году

12:06 31 января 2020 252
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Инф. «ФАКТОВ»

В 2020 году в Украине будет 11 праздничных дней, в которые установлен официальный выходной, из них семь светских и четыре религиозных праздника.

Государственные праздники 2020:
1 января — Новый год
7 января — Рождество
8 марта — Международный женский день
19 апреля — Пасха
1 мая — День труда
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
7 июня — Троица
28 июня — День Конституции Украины
24 августа — День независимости Украины
14 октября — День защитника Украины
25 декабря — Католическое Рождество.

Отметим, в текущем году украинцев ожидает несколько выходных, которые будут длиться по три-четыре дня. Это 7−9 марта, 18−20 апреля, 1−3 мая, 9−11 мая, 6−8 июня, 27−29 июня, 22−24 августа и 25−27 декабря.

В связи с совпадением выходных с государственными праздниками, их, как обычно, перенесут на следующий рабочий день.
Так, выxодной 8 марта, воскресенье, переносится на пoнедельник 9 марта. Выходной 19 апреля, воскресенье, Пасха, пeреносится на понедельник 20 апреля. Выходной 9 мая, суббота, пеpеносится на понедельник 11 мая, выхoдной 7 июня, воскресенье, Троица, — на понедельник 8 июня. Выходной 28 июня, воскресенье, День Конституции, пеpеносится на понедельник 29 июня.

Как правильно провести выходные с пользой для организма, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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