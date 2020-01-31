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Украина

Разведка выяснила потери боевиков «ДНР-ЛНР» с нового года

14:11 31 января 2020 118
Донбасс
Инф. «ФАКТОВ»

С начала 2020 года потери боевиков на Донбассе составили 27 человек погибшими. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжает обостряться.

Пресс-центр штаба ООС отмечает, что украинские военные открывают ответный огонь при угрозе жизни и здоровью личного состава либо при противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков.

По информации разведки, среди потерь российско-оккупационных войск с нового года: 27 погибших, 56 раненых и травмированных, Уничтожено также два автомобиля «Урал», два БПЛА и один миномет.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего боевика «ДНР», входившего в террористическую группировку «Призрак». До вступления в ряды НВФ мужчина отбывал срок наказания в колонии, находящейся в Донецкой области.

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