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Разведка выяснила потери боевиков «ДНР-ЛНР» с нового года
С начала 2020 года потери боевиков на Донбассе составили 27 человек погибшими. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжает обостряться.
Пресс-центр штаба ООС отмечает, что украинские военные открывают ответный огонь при угрозе жизни и здоровью личного состава либо при противодействии диверсионно-разведывательным группам боевиков.
По информации разведки, среди потерь российско-оккупационных войск с нового года: 27 погибших, 56 раненых и травмированных, Уничтожено также два автомобиля «Урал», два БПЛА и один миномет.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего боевика «ДНР», входившего в террористическую группировку «Призрак». До вступления в ряды НВФ мужчина отбывал срок наказания в колонии, находящейся в Донецкой области.
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