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Мир

Коронавирус добрался до России: власти признали первые случаи заражения

14:55 31 января 2020 471
пробирки
Инф. «ФАКТОВ»

«Китайский» коронавирус, от которого уже умерло больше двухсот человек, впервые выявили в России. Об этом сообщила заместитель российского премьера Татьяна Голикова, передают росСМИ.

По ее словам, выявлены двое больных коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.

В Украине ожидаются поставки тест-систем, которые позволят определить опасный «китайский» коронавирус.

Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».

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