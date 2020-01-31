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Коронавирус добрался до России: власти признали первые случаи заражения
«Китайский» коронавирус, от которого уже умерло больше двухсот человек, впервые выявили в России. Об этом сообщила заместитель российского премьера Татьяна Голикова, передают росСМИ.
По ее словам, выявлены двое больных коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.
Напомним, в связи с растущей угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая, Украина с 3 февраля прекращает прямое сообщение с китайскими городами.
В Украине ожидаются поставки тест-систем, которые позволят определить опасный «китайский» коронавирус.
Откуда взялся неизвестный вирус и почему он так быстро распространяется, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить».
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...