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В Харьковской области школы начали закрывать на карантин: что об этом известно
В Харьковской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин частично или полностью закрыли 13 школ. Ранее сообщалось, что в столице приостановлен учебный процесс в 65 школах, а 26 из них закрыты на карантин полностью.
Как передает «УНИАН», в департаменте науки и образования Харьковской областной госадминистрации сообщили, что в области заболели 889 учеников. В области закрывают как отдельные классы, так и целые школы.
Так, Двуречанском районе закрыты четыре школы; в Валковском, Великобурлукском и Змиевском районах — по одной школе.
По одному классу закрыто в школах Купянска и Купянского района; в Печенежском районе — одна школа; в Шевченковском — в одной школе 1- 4-е классы. Закрыт один класс и Песоченской громаде. Готовятся ввести карантин и в областной школе «Одаренность».
По данным Харьковской ОГА, из-за скарлатиной закрыт один класс в школе Красноградского района.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде школы закрывают на двухнедельный карантин с 31 января, а в Сумах учебный процесс приостанавливают до 10 февраля.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...