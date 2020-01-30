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Здоровье и медицина

Школы Ужгорода закрывают на двухнедельный карантин

20:01 30 января 2020 18
Карантин
Инф. «ФАКТОВ»

С пятницы, 31 января, в ужгородских школах вводится карантин. Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия. Об этом сообщает горсовет Ужгорода.

Приостановлены занятия и во всех внешкольных учреждениях: спортивных и музыкальных школах, кружках, секциях. Не будут проводиться и массовые мероприятия. Детские сады продолжат работать, но для них предусмотрены усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия.

Карантин в Ужгороде продлится две недели.

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии гриппа в Виннице закрылись на карантин все школы. Ограничения вступили в силу с четверга, 30 января и продлятся до 7 февраля 2020 года.

Сложная ситуация сложилась и в Киеве — в столице карантин полностью ввели уже в семи школах, еще в 34 учебных заведениях закрыли отдельные классы.

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