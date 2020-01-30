- 20:01 Школы Ужгорода закрывают на двухнедельный карантин
- 19:48 Массовая драка в Харькове: в сети опубликовали видео инцидента
- 19:39 В одесской мэрии посетителям предлагают измерить температуру и взять одноразовую маску
- 19:26 Полицейские спасли от самосуда водителя, сбившего женщину в Николаеве
- 19:24 Кличко показал вандалов, порезвившихся на Аллее художников, и требует наказания
- 19:05 На Днепропетровщине селяне создали вооруженные отряды самообороны для защиты от бандитов: что случилось
- 18:21 Возвращенные России харьковские террористы требуют пересмотра «пожизненного» приговора
- 18:13 Всесоюзная слава к уроженцу Полтавщины Исааку Дунаевскому пришла после фильма «Веселые ребята»
- 18:12 Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета
- 18:07 Теплее обычного, но ветрено и со снегом: синоптики рассказали, каким будет февраль
- 18:02 Специфических лекарств и вакцины против китайского коронавируса нет: как себя защитить
- 17:48 Одесские домушники "бомбили" квартиры в Херсоне под видом представителей интернет-провайдера
Школы Ужгорода закрывают на двухнедельный карантин
С пятницы, 31 января, в ужгородских школах вводится карантин. Такое решение приняла противоэпидемическая комиссия. Об этом сообщает горсовет Ужгорода.
Приостановлены занятия и во всех внешкольных учреждениях: спортивных и музыкальных школах, кружках, секциях. Не будут проводиться и массовые мероприятия. Детские сады продолжат работать, но для них предусмотрены усиленные противоэпидемические и медико-санитарные мероприятия.
Карантин в Ужгороде продлится две недели.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии гриппа в Виннице закрылись на карантин все школы. Ограничения вступили в силу с четверга, 30 января и продлятся до 7 февраля 2020 года.
Сложная ситуация сложилась и в Киеве — в столице карантин полностью ввели уже в семи школах, еще в 34 учебных заведениях закрыли отдельные классы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!