Украина

В Одессе ощутили землетрясение: как себя вести в случае ЧП

В ночь на 31 января Одесская область почувствовала отголоски землетрясения в горах Румынии. На румынской территории в районе горного хребта Вранча в 3:26 зафиксированы толчки магнитудой 5,1.

В Одессе и области население не сообщало о каких-либо разрушениях. Подземные толчки ощущались, но в основном жителями многоэтажных домов. Те, кто проснулся ночью, заметили качающиеся люстры, слышали скрип деревянной мебели и оконных рам, перемещение стеклянной посуды в шкафу. Беспокойно себя вели домашние животные.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подготовили памятку населению, проживающему возле сейсмически опасных зон. В случае, если объявлена угроза землетрясения, жителям рекомендуется заранее договориться о месте сбора семьи в случае эвакуации. С собой необходимо взять запас продуктов питания на несколько дней, питьевую воду, медикаменты, карманный фонарик. Покидая дом важно отключить все электроприборы, перекрыть газ и систему обогрева, переставить на пол тяжелые и громоздкие вещи, по возможности закрепить предметы, которые могут упасть.

Во время землетрясения спасатели советуют:

Жителям первых-вторых этажей — быстро покинуть дом и отойти от него на открытое место;

Живущим на этаже выше второго следует немедленно покинуть угловые комнаты. Относительно безопасным местом во время землетрясения может считаться проем внутренних дверей, но вдали от окон, тяжелой мебели.

В высотном здании на этаже выше пятого лучше не бросаться к лестнице или к лифту. Подъемники при землетрясении скорее всего выйдут из строя, а выход из здания будет заполнен людьми.

На улице важно избегать электропроводов, высоких сооружений, путепроводов, мостов. Также опасно морское побережье, где угрозу представляют мощные волны, вызванные сейсмическими толчками.

Если землетрясение началось, когда вы в автомобиле, остановите машину, откройте двери, но не покидайте салон.

Ряд рекомендаций от ГСЧС касаются периода после землетрясения. Важно не пользоваться в помещении открытым огнем, не включать освещение и обогрев, газовые плиты, пока нет уверенности, что не случилась утечка газа. Оценивая состояние жилья, нужно обратить особое внимание на окна. Воду для питья необходимо будет кипятить, поскольку она скорее всего загрязнена. Спасатели также просят не использовать телефоны, кроме как для сообщения о серьезной опасности.

Напомним, в ночь на 31 января румынское землетрясение почувствовали жители Одессы, Белгород-Днестровского. Также поступали сообщения о толчках из Болгарии и Молдовы.

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