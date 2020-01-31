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Шоу-бизнес

"Ангел": друзья и коллеги скорбят о Юлии Началовой (фото, видео)

16:32 31 января 2020 227
Юлия Началова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

31 января в день рождения покойной певицы Юлии Началовой, песню с которой записал Дмитрий Маликов, ее друзья и коллеги делятся в сети архивными фото и видео, вспоминают, какой красивой, талантливой и жизнерадостной была артистка.

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина, которая с юности дружила с Юлей, поделилась архивными снимками. «С днем рождения, родная! Мы скучаем по тебе», — написала Ангелина. Долина всегда поддерживала талантливую коллегу, стала крестной матерью ее дочери Верочки.

Друг Началовой, певец Александр Панайотов опубликовал несколько видео выступлений Юлии.

«Ты в сердце навсегда…» — написал он.

Пиар-менеджер Началовой Анна Исаева сообщила, что она вместе с родителями певицы отправилась почтить память Юлии на Троекуровское кладбище. Она также опубликовала архивное видео. 

«Завтра не умрет никогда». Оно будет наступать снова и снова, пока существует эта планета, и ему все равно, для кого из нас оно наступает — для живых или мертвых. Вот что я думаю. Юлия Началова. День, когда ты пришла в этот мир. «Огонек», 1998», — отметила Исаева, которая не только работала, но и дружила с Началовой.  

«Светлая память», «Мы все скучаем. Светлая и нежная… И голос волшебный. Юлечка, покойся с миром», «Юля, мы тебя любим и скучаем. Забыть тебя невозможно, наша девочка. Вечная память!» — пишут в комментариях поклонники Началовой.

Напомним, певица Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте прошлого года. Сегодня ей исполнилось бы 39 лет.

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