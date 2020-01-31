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Шоу-бизнес

"Сердце попало в "электрическую мясорубку": известный ведущий сделал шокирующее признание

16:45 31 января 2020 478
Ильяс Сахтара
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Известный стилист, ведущий популярного реалити «Місія: краса» («Украина») Ильяс Сахтара рассказал «ФАКТАМ» о критическом моменте в своей жизни.

— Я родился в Крыму, где до сих пор живут мои родители, — говорит Ильяс. — Все, что случилось с полуостровом, для меня большая боль и незаживающая рана. Конечно, я мечтаю, чтобы родители жили со мной вместе, в Киеве. Но они уже не молодые люди, им сложно принять такое решение. Я волнуюсь за них каждый день. Они крымские татары и в советское время уже страдали из-за преследований спецслужб. Несколько лет назад эти переживания и неудача в личной жизни стоили мне здоровья.

— Что тогда произошло?

— У меня были эмоциональное перенапряжение и депрессия. В конце концов пришлось обратиться к врачу. Помню, доктор сказал: «Надо срочно что-то предпринимать, иначе вы просто погибнете». Мне прописали достаточно сильные лекарства — транквилизаторы, психотропные препараты. Несколько месяцев ушло на то, чтобы я смог побороть свое состояние и научиться принимать сложные вызовы, среди которых было и одиночество. Просто мое сердце попало в такую «электрическую мясорубку», да и, признаюсь, все еще находится на реабилитации.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в третьем сезоне шоу «Місія: краса» партнершу ведущего проекта Ильяса Сахтары Анастасию Касилову сменила психолог Ирина Фролова. А Ильяс Сахтара признался, что с каждым сезоном удивлять зрителей становится все труднее.

Стилист также рассказал «ФАКТАМ», как правильно подобрать образ для выпускного бала и избежать при этом ошибок и что сейчас в тренде.

Кроме того, Ильяс Сахтара в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» прокомментировал стиль двух супруг английских принцев — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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