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Погром в пиццерии на Позняках: стало известно, что грозит дебоширам
Молодчикам, которые разгромили пиццерию в столице, вынесли подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.
Правоохранители установили, что около полуночи
Затем хулиганы подрались с сотрудниками частной охраны, которые прибыли на место происшествия.
Перед уходом молодчики разнесли автомобилем двери пиццерии.
Правоохранители установили трех дебоширов и вынесли им подозрение. За хулиганство предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в разгроме пиццерии на Позняках участвовало около 10 человек.
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