Происшествия

Погром в пиццерии на Позняках: стало известно, что грозит дебоширам

Молодчикам, которые разгромили пиццерию в столице, вынесли подозрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева.

Правоохранители установили, что около полуночи 01.12.2019 года группа молодых людей отдыхала в Дарницком районе столицы. При этом они грубо нарушали общественный порядок — оскорбляли посетителей и персонал, наносили им удары, а также крушили мебель.

Затем хулиганы подрались с сотрудниками частной охраны, которые прибыли на место происшествия.

Перед уходом молодчики разнесли автомобилем двери пиццерии.

Правоохранители установили трех дебоширов и вынесли им подозрение. За хулиганство предусмотрено лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в разгроме пиццерии на Позняках участвовало около 10 человек.

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